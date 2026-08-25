Знае се новата минимална заплата. Изненада с повишението

Очаква се минималната заплата през следващата година да е 660 евро, научи БНР от свои източници. Размерът ѝ предстои да бъде утвърден от правителството.

Междувременно Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проекта за промени в Кодекса на труда, с които ще бъде създаден нов механизъм за минималната заплата.

Предвижда се нейният размер за всяка следваща година да бъде определяна до 15-и август на текущата година при съобразяване със социални и икономически критерии, а веднъж на три години да се прави оценка доколко минималното възнаграждение е адекватно.

Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната ѝ способност като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда.

Веднъж на 3 години ще се извършва оценка на адекватността на минималната заплата, а референтните стойности са 60% от брутната медианна заплата и размера на издръжката на живот. В проекта се дава определение, според което минималната работна заплата е най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.

Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила от промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов.