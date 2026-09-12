Минималната заплата тръгва нагоре. Министър посочи най-реалистичния ръст
Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
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Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
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