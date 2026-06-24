Ще расте ли минималната заплата?

Минималната работна заплата отново се превърна в една от най-коментираните теми в държавата, след като се появиха информации за евентуално замразяване на възнаграждението до 2028 година. Часове по-късно премиерът Румен Радев отхвърли подобен сценарий и увери, че не се предвижда замразяване, а въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната заплата.

Какъв ще бъде ефектът от новата формула и ще доведе ли тя до увеличение на доходите, засега остава открит въпрос.

Според икономиста и преподавател в УНСС проф. Боян Дуранкиев дебатите около минималното възнаграждение не са изненада, стана ясно от гостуването му в NOVA.

„В Националния съвет за тристранно сътрудничество никога не е имало пълно съгласие по темата и едва ли ще има. В крайна сметка правителството ще вземе решение“, коментира той.

По думите му европейските правила дават достатъчно ясна насока и не се очакват сериозни промени в начина на определяне на минималната заплата.

„Новата формула ще бъде почти идентична със старата. Очаквам от 1 януари минималната работна заплата да достигне поне 710 евро“, прогнозира Дуранкиев.

Различно мнение изрази изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев. Според него европейската директива не налага автоматично обвързване на минималната заплата с определен процент от средната.

„Директивата дава ориентири, но не изисква автоматичен механизъм. В България беше въведен модел, който не съществува в европейския текст“, смята той.

Кръстев посочи и сериозните различия между отделните региони в страната. По думите му средната заплата в София е около 2000 евро, докато в някои области остава под 1000 евро.

„Така се стига до ситуации, в които минималната заплата достига 75 процента от средната за даден регион. Това е икономически проблем и ограничава възможностите за развитие на бизнеса“, предупреди той.

Темата за минималното възнаграждение предстои да бъде обсъждана между правителството, работодателските организации и синдикатите, като окончателното решение ще стане ясно през следващите месеци.

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