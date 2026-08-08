Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта

Историята на една от най-популярните газирани напитки в света може да се окаже доста по-италианска, отколкото сме предполагали.

Архивна находка в историческия манастир „Сан Марко“ във Флоренция разкрива рецепта за тонизиращ еликсир, съдържащ листа от кока и кола орехи – съставки, които неизбежно напомнят за прочутата Coca-Cola.

Документът е открит случайно от отец Мануел Русо, докато проучвал архивите на старата манастирска аптека. Според изследователите рецептата вероятно е от средата на XIX век, тоест е съществувала десетилетия преди фармацевтът Джон Пембъртън да създаде своята формула през 1886 г., съобщава dariknews.bg.

Монашески еликсир с кока и кола

В стария документ е описан „elixir vinoso ricostituente“ – възстановяващ винен еликсир.

Рецептата включвала 10 грама боливийски листа от кока и 30 грама кола орехи, смесени с вино. Монасите го използвали като общоукрепващо средство, предназначено да помага при умора и възстановяване след боледуване.

Тук обаче започва интригуващата част.

Кокаиновите листа и кола орехите са две от съставките, които превръщат историята на напитката в особено любопитна загадка.

Флоренция или Америка?

Откритието веднага провокира спекулации дали именно флорентинският еликсир не е дал идеята за американската напитка.

Отец Русо обаче е категоричен, че няма доказателства за пряка връзка между двете рецепти.

„Пембъртън е създал своята собствена рецепта, при това без алкохол“, обяснява той, като припомня, че през XIX век напитки и лечебни препарати на основата на кока са били сравнително разпространени в Европа.

Затова засега историята остава по-скоро любопитна прилика, отколкото доказан произход на Coca-Cola.

Манастирът си имал истински хит

Архивите разкриват още нещо интересно – еликсирът явно не е бил просто монашески експеримент.

Той се продавал успешно, като цената му варирала между 2 и 6 италиански лири. Според Русо напитката била сред най-популярните продукти на аптеката до момента, когато употребата на боливийски листа от кока била ограничена.

А архивът крие още изненади.

Сред запазените материали има две празни бутилки от еликсира, исторически етикети и документи за различни вещества и съставки.

Самата аптека на „Сан Марко“ има дълга история. Манастирът е основан през 1436 г., а аптеката е създадена, за да помага на местното население.

И ако всичко това не звучи достатъчно необичайно, в старите помещения има и препариран крокодил от Нил, висящ от тавана – екзотичен символ на европейските аптеки от миналото.

Така че не, монасите не са доказано създателите на Coca-Cola.

Но изглежда, че много преди американската газирана империя във Флоренция някой вече е знаел, че кока плюс кола е комбинация, която си струва да бъде опитана.