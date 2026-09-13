Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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