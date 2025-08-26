5 напитки, които да приемате при отслабване. Ще ви изненадат

Изборът на най-добрите напитки за отслабване може да бъде объркващ и усложнен от много дезинформация.

Може да е трудно да се разбере дали можете да пиете нещо различно от вода, ако целта ви е да отслабнете.

Сайтът EatingWell е изброил 5 напитки, които можете да пиете, независимо дали искате да отслабнете или не.

Краве мляко

Изследванията показват, че пиенето на пълномаслено мляко е свързано с намалено телесно тегло и премахване на риска от затлъстяване.

„Млякото има много ползи. Висококачественият протеин в млякото, като левцин, стимулира растежа на мускулите, което може да оптимизира поддържането на чиста мускулна маса“, обяснява диетологът Сара Кошик.

Ако търсите бързо решение за вашите нужди от протеини, млякото е правилният избор. Една порция обезмаслено мляко съдържа 8 г протеин само за 90 калории.

Обогатено соево мляко

Соевите продукти, включително соевото мляко, са чудесно допълнение към диетата за отслабване. Изследванията показват, че консумацията на много протеини, включително соев протеин, може да помогне за насърчаване на загубата на тегло. В крайна сметка, соевият протеин не пречи на загубата на тегло и дори може да помогне.

Соевото мляко може също да допринесе за по-здравословно хранене. Диетологът Лорън Харис-Пинкъс казва, че включването на напитката в диетата ви е чудесен начин да увеличите приема на протеини, фибри, витамини и минерали, за да задоволите хранителните си нужди, докато отслабвате.

Чаша обогатено неподсладено соево мляко съдържа 7 г протеин и 80 калории. Освен това е богато на витамин B12, който често липсва в растителните диети.

Натурално подсладено кафе

„Кафето не се счита за висококалорична напитка, но чистото черно кафе не е за всеки. Изборът на правилната сметана за кафе с ниско съдържание на захар и наситени мазнини може да ви помогне да се чувствате сити, като същевременно постигате целите си за отслабване“, обяснява Кошик.

Тя предлага да добавите естествени подсладители като монашески плод или неподсладена сметана за кафе. Или добавете малко мед или кленов сироп към кафето си за естествена сладост.

Чист сок от нар

„Понякога се нуждаем от допълнителен стимул, за да увеличим приема на вода. Добавянето на малко сладък и леко кисел сок към водата или газираната вода може да ни насърчи да пием повече вода без добавяне на захар“, казва Харис-Пинкъс.

Нискокалорични газирани напитки с ниско съдържание на захар

Харис-Пинкъс посочва, че преминаването от газирани напитки с високо съдържание на захар към такива с нула калории може значително да насърчи загубата на тегло.

Въпреки че вероятно е безопасно в умерени дози, недостатъкът на диетичната газирана напитка е, че не съдържа никакви ползи за здравето, добавя Харис-Пинкъс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com