Сурово или печено кашу? Ето кое е по-полезно за здравето

Кашуто е добър източник на желязо и селен и включването му в диетата ви, независимо дали сурово или печено, ще ви помогне да увеличите приема на тези хранителни вещества.

Суровото кашу обаче съдържа малко повече от двете хранителни вещества, пише Verywellhealth.

Желязо в кашуто

Съдържанието на желязо в печеното и суровото кашу варира. Печеното съдържа 1,7 милиграма (мг) желязо на 28 грама, докато суровото има приблизително 1,9 мг желязо на 28 грама. Това представлява от 21% до 24% от препоръчителния дневен прием за възрастни, който е 8-18 мг желязо на ден.

Селен в кашуто

При сравняване на сурово и печено кашу съдържанието на селен се различава:

Сурово: 5,6 микрограма или около 10% от дневната нужда от селен;

Печено: 3,3 микрограма или около 6% от дневната стойност за селен.

Повечето възрастни се нуждаят само от 55 микрограма на ден.

Важен нюанс

Въпреки че консумацията на сурово кашу осигурява повече желязо и селен, има едно предупреждение: тялото не може да абсорбира тези хранителни вещества толкова добре, колкото от печено кашу, защото суровото съдържа антинутриента фитинова киселина.

Този антинутриент прави кашуто трудно смилаемо и следователно затруднява организма да абсорбира желязо и селен.

По този начин, въпреки че и двата вида кашу съдържат желязо и селен, суровото съдържа повече от тези вещества, а от печеното се усвояват по-добре.

Поради тази разлика изборът между сурово и печено кашу обикновено се свежда до лични вкусови предпочитания. Най-добрият начин да извлечете максимални ползи за здравето от кашуто е да го ядете редовно и умерено.

