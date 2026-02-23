Криминалист заплете нова мистерия с Петрохан и Калушев

За да спрем спекулациите, аз мога единствено да призова новото ръководство на МВР да направи един одит на целия случай и да излязат и да кажат – „Нищо страшно няма в това какво се е случило вътре“. Има предходни случаи, които също показват една порочна практика на замитане на нещата. Това заяви пред БНР криминалистът Иван Савов – председател на Българската оръжейна асоциация, относно случая „Петрохан“.

„Винаги истината излиза наяве. Мисля, че е редно хората да разберат как стоят нещата“, каза той.

"Дори аз да греша и наистина да не става въпрос за убийства плюс 1 самоубийство, това, което службите вадят, просто подкрепя всички конспиративни теории, защото те вадят на час по лъжичка и всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно.

И дори в тези записи, които се появиха, се чуват едни гласове на заден фон, които нямат никаква връзка с това, което се вижда на кадрите. Постоянно има неща, които не се връзват с картинката", коментира в предаването „Преди всички“ Иван Савов.

По думите му 16 оръжия на един човек очевидно са много.

Той обаче обясни: "В крайна сметка законът позволява човек да има повече от едно огнестрелно оръжие и няма ограничение. Няма как да използвате всичките едновременно, така че това не е най-страшното. Но цифрата е впечатляваща, особено за човек, който парадира, че е духовна личност и се занимава с езотерични практики".

Савов уточни, че мерниците за лазерно насочване са свободни за продажба, но за закупуване на заглушител е необходимо ловно разрешително.

„Тук възниква въпросът – ако действително е имало такива заглушители за част от оръжията, как са придобити те? Което би могло да значи, че някое от тези лица е имало ловно разрешително или пък че са незаконни заглушителите“.

Специалистът обясни и какъв е редът за получаване на разрешително за оръжие в България. По думите му първо има обучение в няколкодневен курс, след това е необходимо да се набавят документи, включително бележка от районната психиатрия по местоживеене, след което документите се подават в полицията, а служителите от КОС правят преценка дали е оправдано желанието за оръжие.

Според него именно в тази преценка е „най-мътната част от нещата“, защото тя е много субективна. По думите му понякога това е повод за корупция, което опорочава всичко.

„На хората, които имат оръжие в България, едва ли не се гледа като на потенциални престъпници, само защото имат оръжие и това е страшно безумие. Ние за това се борим в момента – да променим правилата„, посочи той.

Според Савов психотестът трябва да е задължителен, а оценката трябва да е много строга. Той разказа за споделено от полицаи, че не рядко, когато правят проверки на кандидати за оръжие и на притежаващи вече огнестрелно оръжие, на които предстои да си подновят разрешителното, виждат хора, които видимо имат психични проблеми.

Полицаят обаче не може да откаже да презавери разрешително, ако човекът не е диагностициран, диспансеризиран и ако отново представи бележка, че не се води на отчет никъде:

„Това означава, че практически ние тормозим хората в началото, когато си вадят първото разрешително, измисляме си и си изсмукваме от пръстите 1100 глупости, за да не им дадем разрешение, но на тези, които дадем, след това примерно след 5 години – този човек за 5 години може да се промени, може да му се случи нещо, може да изпадне в тежко депресивно състояние, да не дава Господ може гласове да започне да чува.

И този човек ако не е диагностициран, ако някой не е подал сигнал за него, за да бъде прегледан и записан като човек с психичен проблем, за да може да се води на отчет, при подновяването на разрешителното му никой не може да го спре“.

Друг проблем е, че психодиспансерите не поддържат общ регистър и комуникация, добави Савов.

По думите му от 3 години асоциацията има проект за законодателни промени. Готови сме да предоставим и готови тестове, декларира той.

Единственото, което нямаме, е разбиране от страна на Народното събрание, което неглижира тези неща, каза със съжаление специалистът.

