Пролетта ще чака. Нова порция студ

През нощта облачността ще бъде разкъсана, в източните райони – по-често значителна, като на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Това съобщиха от Национален институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, за София – около 2°. Атмосферното налягане е около средното за месеца, като в края на деня ще започне да се повишава.

Утре през страната ще премине студен фронт. Облачността ще бъде предимно значителна, а от северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд.

В северните и планинските райони валежите временно ще бъдат по-интензивни и по-обилни. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и след обяд ще се усили – в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и в долините на Струма и Места ще бъде до силен.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд на отделни места, главно по южното крайбрежие, ще има валежи от дъжд – временно интензивни.

Ще духа слаб, по северното крайбрежие – до умерен, запад-северозападен вятър. Максималните температури ще са между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 4°–7°, а вълнението – около 2 бала.

В планините облачността ще е значителна. След обяд ще има валежи от дъжд, които над 1400–1600 метра надморска височина ще преминават в сняг.

Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°.

В сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще бъде по-често значителна, като в източната половина от страната ще има слаби валежи от дъжд, а по високите части – от сняг.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток. Застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат.

В четвъртък ще бъде почти без валежи, облачността ще се разкъса, а вятърът постепенно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните – между 3° и 8°.

