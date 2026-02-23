Кола пламна на "Тракия" и блокира движението

Автомобил е избухнал в пламъци на АМ "Тракия" в посока София, съобщават шофьори, пътуващи по магистралата.

Инцидентът е станал на 231-ия километър, близо до отбивката за Нова Загора. Движението в този участък е временно спряно. По първоначална информация колата се е запалила в движение. Причината за възникването на пожара към момента не е установена. На място са изпратени екипи на пожарната.

Образувала се е колона от автомобили, а водачите се призовават да използват обходни маршрути и да следват указанията на органите на реда. Няма официални данни за пострадали. Очаква се повече информация от компетентните институции след приключване на огледа и действията по обезопасяване на района.

