Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога
Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
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Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
Само за час 1277 автомобила минаха през тол камерата преди Кресна, а полицията остава в пълна готовност за празничния поток
„Капитан Андреево“ е интензивен на вход, а „Калотина“ - на изход, съобщиха от „Гранична полиция“
На 4 и 5 септември ограниченията са за излизащите от столицата, а на 7 септември - за прибиращите се към нея
Юбилейното 20-о издание на „Витоша рън“ тръгва от НДК, а най-бързите ще атакуват и специални бонуси за рекорд
Пътуващите през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ трябва да предвидят повече време, докато останалите основни преходи работят нормално
Най-натоварено е на „Капитан Андреево“ към Турция и на „Калотина“ при пътуване към Сърбия
АПИ въвежда ограничения за камионите над 12 тона и реверсивно движение край Симитли
„Капитан Андреево“ посреща интензивен трафик, а ниското ниво на Дунав продължава да създава проблеми за фериботите
Интензивно е движението на леки автомобили към Сърбия и Турция, на останалите пунктове няма сериозни затруднения
Тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъдат спрени в пиковите часове към Бургас и "Кулата"
От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание
От АПИ предупреждават водачите да не се изпреварват
Той очаква АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут
Тежкотоварните автомобили ще ползват обходи, а край Симитли две ленти ще водят към столицата
Аварирала цистерна блокира движението
Интензивен трафик е отчетен при „Капитан Андреево“ и „Калотина“ в двете посоки за леките автомобили
АПИ предприема извънредната организация заради очакваните колони в края на почивните дни
Ограничението важи днес от 16:00 до 23:00 часа и в неделя от 15:30 до 22:00 часа