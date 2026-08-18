Обявиха промени на "Хемус" и "Тракия". Къде са ограниченията

Временно се променя организацията на движението в определени участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ на територията на Софийска област. Ограниченията важат до 20 август и са наложени заради подмяна на стойки и преброителни камери, както и косене на крайпътна растителност, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

График и участъци с временни ограничения:

19 август (сряда) – АМ „Тракия“ (км 0): От 9:00 до 18:00 ч. ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на комплекс „Черната котка“ в платното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента, а автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.

20 август (четвъртък) – АМ „Тракия“ (км 0): В същия часови диапазон (от 9:00 до 18:00 ч.) дейностите продължават в платното по посока София. Организацията е идентична – поетапно ограничаване на лентите и пропускане на автомобилите през свободните ленти.

Призив към шофьорите

От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и указанията, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на пътуващите и на екипите на терен.