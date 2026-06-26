Скандално много! 10 милиона евро на ден се харчат за косене на тревички

Разходите за текуща поддръжка на пътната мрежа у нас достигат стряскащи размери без реален ефект за гражданите. Това обяви бившият министър на регионалното развитие и благоустройството доц. Виолета Комитова в ефира на БНТ. Тя изчисли, че за дейности като косене на трева, запълване на дупки, обновяване на маркировка и почистване на сняг в страната се харчат по 10 милиона евро на ден.

Олигархия и договори „на абонамент“

Според Комитова, ако новото правителство има амбиция да се бори с олигархичните структури, трябва да се насочи директно към секторите за пътно строителство и поддръжка. Тя поясни, че браншът е доминиран от фирми „на абонамент“, които редовно си осигуряват дългосрочни 4 и 5-годишни договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Подобна схема блокира конкуренцията и принуждава отделните области да търпят неизрядни изпълнители, тъй като договорите не могат да бъдат прекратени лесно. Бившият министър припомни, че по време на своето управление през 2021 г. е прекратила тези дългосрочни споразумения с цел въвеждане на едногодишни договори. Следващите правителства обаче са възстановили старата практика. В резултат на това, докато през 2021 г. за поддръжка са се отделяли 2 милиарда лева, през 2025 г. за същите дейности са отчетени рекордно похарчени 2 милиарда евро. Разпределено по региони, това прави по около 330 000 евро на ден за всяка една българска област.

Пълен монопол при мантинелите

Проблемът с пътната безопасност се усложнява допълнително от факта, че подмяната на предпазните съоръжения е извадена в отделни договори. Комитова разкри, че в сферата на мантинелите има пълен монопол, държан от едва 2–3 фирми. В последните дни на правителството на Желязков те са спечелили обществена поръчка за 500 милиона евро, гарантираща им по 100 милиона евро от бюджета всяка година за следващото петлетие.

По повод тежката катастрофа на АМ „Тракия“, Комитова отбеляза, че еластичните огради са показали изключително слаба устойчивост при сблъсъка с тежкотоварния автомобил. Тя призова за детайлна техническа експертиза, която да провери дебелината на вложения метал, качеството на изработката и начина на монтиране на съоръженията, за да се установят причините за пропуска.



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