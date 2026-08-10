Обрат с минималната заплата! Нов модел от 1 януари

Нова формула за минималната заплата се очаква от 1 януари 2027. Новият модел за образуването й трябва да бъде въведен с бюджета за следващата година, която в момента кабинетът на "Прогресивна България" подготвя.

"Вярвам, че от 1 януари минималната заплата няма да е 620,20 евро", каза миналата седмица в интервю социалният министър Наталия Ефремова. Най-важното е да имаме добър диалог със социалните партньори, да седнем на масата и да намерим правилното решение. Ние дискутираме темата повече от 2 години, дори бих казала 3 години. Всичко, което можеше да бъде обсъдено, е обсъдено, оттук насетне дойде моментът да разсечем възела и да намерим най-правилния начин, по който тя да може да бъде договорена", посочи Евремова.

От думите ѝ стана ясно, че формулата за изчисление на МРЗ се дискутира и в момента със социалните партньори.

"Тя трябва да отчете икономически и социални параметри, трябва да отчете и покупателната способност на населението, и инфлацията, възможностите и растежът на средните доходи също са важни. Има много критерии, които биха могли да се използват, много е важно да използваме националната статистика като официални данни - това е най-правилният начин да стъпим на доказани данни и оттам насетне разговорът да бъде по кои точно критерии да бъдат използвани", добави министър Ефремова.

С бюджета за 2026 г. минималната заплата остава 620,20 евро, но бе премахнат механизма за автоматичното и увеличение спрямо нарастването на средната работна заплата. Кабинетът "Радев" обеща нова формула за образуването на МРЗ от 1 януари и в момента работи по това.