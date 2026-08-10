"Стандарт" празнува 34 години! Медията с кауза

Скъпи приятели, скъпи читатели на „Стандарт“!

Обръщам се към вас в ден, в който нашата споделена история изписва поредна страница.

Три десетилетия и четири години са огромен път за една медия, но днес тази годишнина е не само повод за удовлетворение и радост. Не само пореден час за равносметка. Това е и момент на истината.

Живеем в дълбоко разломно време - тежко, неразбираемо, пропито с агресия и хейтърство.

Съдбовната роля

Дигиталният свят, който трябваше да ни свързва, роди ерата на оглушителното отрицание. И невижданото противопоставяне. Именно в този хаос ролята на истинската журналистика става съдбовна. Днес медиите са призвани не просто механично да отразяват събитията, а да носят тежестта на Четвъртата власт. Като коректив, като ориентир, но и като пазител на нормалността.

Моята най-дълбока благодарност е към вас - нашите читатели. Вие, които повече от 30 години разгръщате хартиените страници на „Стандарт“ със същото доверие, с което го правехте в началото. И вие - милионите, които всеки ден превръщате агенция „Стандарт“ в една от най-разпознаваемите и търсени платформи в България.

Силата на доверието

Всички знаем, че доверието не се купува, а се защитава всяка минута. „Стандарт“ плати цената за своята независимост, но устояхме на бурите на промяната, благодарение и на екипа, и на каузите ни.

Години наред създаваме палитра от бързи новини и любопитни истории през филтъра на професионалните стандарти и отговорността. И се опитваме все повече да разгръщаме информацията в коментари, анализи и прогнози, от които обществото ни днес има крещяща нужда.

Не се поддадохме на изкушението от лесния хейт, останахме отворени към новите технологии, но запазихме консерватизма по отношение на най-милото ни - родолюбието.

Достойнството на България

Добавената стойност на „Стандарт“ в пренаситеното медийно поле винаги е била една - ние сме медията с каузи. Докато други търсеха скандалите, ние извадихме на преден план достойнството на България.

Чрез емблематичния бранд „Чудесата на България“ съживихме паметта за величието на народа ни, а чрез неговото естествено надграждане – „Дипломация на Чудесата“, превърнахме културното ни наследство в мост към света и мощен инструмент за международен престиж. Така „Стандарт“ пренася разказа за Родината ни от дълбините на древността, за да го превърне в съвременна кауза с ясен поглед към бъдещето.

Традициите и връзката с корените

С кампаниите „Да! На българската храна“ и „Моят град“ ние не само пазим традициите и подкрепяме родното производство, но и държим здраво живата връзка с корените си, давайки си сметка, че истинският смисъл на това усилие придобива плътност само през очите на следващото поколение. Затова и винаги поставяме в центъра на всичко, което правим, младите таланти на България. Те са нашият залог за утрешния ден, те са живата надежда, че по-доброто бъдеще за Родината ни не е просто мечта, а предстояща реалност.

Ритъмът на сърцето

Мнозина се питат дали има бъдеще традиционната медия в епохата на новите технологии и изкуствения интелект.

Световните тенденции показват, че технологиите могат да умножат скоростта, но не могат да заменят сърцето. Нещо повече - в ерата на генерираното съдържание, гладът за неподправена автентичност, авторски глас и човешки морал ще става все по-крещящ.

Световният алгоритъм знае всичко за България, но няма как да я обича. Той няма как да изпитва емпатия или да застане зад обществена кауза, в която да търси съмишленици и да защитава всеки ден.

Мостовете на времето

Това е историческата мисия на „Стандарт“, която ще отстояваме безкомпромисно и в бъдеще. Ние сме онази човешка котва, която няма да позволи на технологиите да удавят истината, нито на националния нихилизъм – да подмени и изопачи историята ни. Защото в ерата на фалша, какво по-силно оръжие от паметта?

„Стандарт“ ще пребъде, защото е кауза, която не се изчерпва само с мащабните ни кампании. Тя е вградена в самия генезис на нашата журналистика. Да не продаваме истината за бързи кликове, да отсеем стойностното от шума, да бъдем авторски филтър срещу манипулацията.

„Стандарт“ е каузата, която гради мостове и съхранява духовността, вместо да печели от общественото разединение.

Тази кауза, вие, нашите читателите, превърнахте в институция.

Благодаря ви за верността!

Честит празник!