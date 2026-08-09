Новите господари! Германци и руснаци изкупуват райски град на морето ни

Несебър преживява най-силния си имотен подем от десетилетия. Градът е в топ 5 на България по брой сделки и регистрира ръст до 30% в някои сегменти на пазара през 2025–2026 г. Това не е сезонен пик, а структурна промяна: Несебър се превръща в европейски град на морето, където чужденци и българи купуват с нов тип мотивация - не за спекула, а за дом, сигурност и доходност.

Кой купува и защо Несебър е магнит

Пазарът е доминиран от западноевропейски купувачи. Според анализите за 2026 г. най-активни са германци, британци, австрийци, скандинавци и руснаци, които търсят апартаменти в Несебър и околните премиум локации.

Те купуват заради три фактора: стабилни цени, модерна инфраструктура и еврозоната, което допълнително засилва интереса на западноевропейските купувачи. Чужденците предпочитат Несебър пред Слънчев бряг, защото градът е целогодишен, с училища, болници, магазини и транспорт. Това го прави подходящ не само за ваканции, но и за постоянно живеене.

Цените са като софийските

Несебър е премиум пазар. Цените на апартаментите в най-желаните зони -новия град, районите около плажа и модерните комплекси, варират между: 1 500 и 3 500 евро/кв.м в зависимост от гледката, етажността и поддръжката.

Това поставя Несебър в една група със Свети Влас и Созопол - трите най-скъпи морски локации в България.

Къщите в района, особено в новите вилни зони около Равда и между Несебър и Влас, се движат в диапазона: 1 000 – 1 600 евро/кв.м, според общите данни за къщи по Черноморието.

Търсенето е концентрирано върху имоти с морска гледка, апартаменти в комплекси без такса поддръжка и жилища на пешеходно разстояние от плажа - тенденция, отчетена за целия регион на Южното Черноморие.

Българските купувачи: новият профил

Българите също купуват активно, но профилът им се променя. Според пазарните анализи купувачът вече не е спекулативен инвеститор, а семейство, което търси постоянен или ваканционен дом. Това е обща тенденция за морските имоти през 2026 г.

Българите предпочитат:

апартаменти в ново строителство,

жилища с добра поддръжка,

имоти, които могат да се отдават под наем през лятото.

Те купуват по-рядко "на зелено“ и много по-често готови апартаменти с акт 16.

Защо Несебър е в бум

Несебър съчетава три ключови предимства:

1. Премиум локация - Несебър, Свети Влас и Созопол са най-скъпите точки на Черноморието, с цени до 3 500 евро/кв.м.

2. Огромен обем сделки - Южното Черноморие отчита над 21 649 сделки през 2025 г., а Несебър е сред най-активните общини.

3. Международен интерес - Купувачи от Германия, Великобритания, Русия и други страни активно търсят апартаменти в района.

Несебър е в своя златен имотен цикъл. Градът вече не е просто курорт, а международен имотен пазар. Чужденци изкупуват премиум апартаменти и къщи, българите търсят домове за целогодишно живеене, а цените се движат в диапазона на най-високите по Черноморието. Несебър вече е една от най-голещите имотни точки в България.