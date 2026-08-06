Сериозна промяна на имотния пазар. Голямо пренастройване

Купувачите на жилища в България не напускат пазара, но поведението им претърпява съществена промяна. След период на интензивен търговски интерес и светкавични сделки, имотният сектор навлиза в значително по-спокоен етап. Импулсивните покупки, водени от опасения от последващо поскъпване, отстъпват място на пресметливостта, задълбоченото проучване и по-бавните решения.

Анализите показват, че макар търсенето в големите градове да отслабва, интересът към имоти за собствено ползване остава устойчив фундамент на пазара. Разликата е, че днешният купувач е значително по-взискателен и не действа под натиск. Вниманието вече е изцяло насочено към качеството на строителството, състоянието на имота, инфраструктурата и потенциала за бъдеща инвестиция, а офертите с прекомерно високи цени все по-често се подминават или стават обект на сериозни преговори.

Така пазарната динамика постепенно се пренастройва. С увеличаването на предлаганите жилища и намаляването на новите купувачи, досегашното предимство на продавачите започва да се губи. В крайна сметка нуждата от собствен дом продължава да поддържа сектора жив, но следващата му фаза ще се определя не толкова от броя на желаещите да купят, колкото от готовността на продавачите да се адаптират към новите, по-рационални изисквания на клиентите.