Данъчните оценки на имотите рязко нагоре. До 2029 г. скачат със 100%

Данъчните оценки на имотите в България тръгват към най-сериозната си промяна от близо две десетилетия. „Прогресивна България“ подготвя поетапно увеличение, което според обявения план трябва да достигне общо 100% до края на 2029 г. Първата стъпка ще бъде още догодина - 30% нагоре, а през следващите две години се предвиждат още две увеличения с по 35%. Това съобщи пред БНТ депутатът от ПБ Стефан Белчев.

30% още догодина, после още две увеличения

Белчев обясни, че актуализацията ще бъде част от пакета с данъчните закони. Така, макар управляващите да заявяват, че не възнамеряват да повишават основните данъчни ставки, сериозна промяна ще настъпи в самата база, върху която се изчисляват редица местни налози.

„Едното от нещата, за които и друг път е ставало въпрос, но се надявам да се осъществи, е актуализацията на данъчните оценки на имотите. Защото от 2007 г. данъчните оценки си седят на котва 2007 г.“, заяви Белчев.

По думите му първото увеличение ще бъде с 30%, а през следващите две години се очакват още две стъпки с по 35%. „Така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100%“, обясни депутатът.

Още през юли Белчев заяви пред БНТ, че „Прогресивна България“ не се е отказала от идеята за актуализиране на оценките, аргументирайки я с огромното разминаване между стойностите от 2007 г. и сегашните пазарни цени на имотите.

Данъчната оценка се удвоява, но това не означава автоматично двоен данък

Тук идва най-същественият въпрос за собствениците - как промяната ще се отрази върху сумата, която плащат всяка година.

По-високата данъчна оценка сама по себе си не означава непременно, че данък сгради ще се удвои. Конкретният размер зависи и от ставката, определяна от съответната община. При сегашните правила местните власти разполагат със значителна свобода при определянето й.

Ако обаче общините запазят настоящите ставки, по-високата данъчна основа логично ще доведе и до по-голяма сума за плащане. Именно затова предстоящият дебат няма да бъде само около решението на държавата, а и около поведението на общинските съвети.

Към момента няма публично обявено намерение ставките да бъдат намалявани успоредно с увеличаването на оценките.

Ударът няма да е само върху данък сгради

Промяната има много по-широко значение, защото данъчната оценка участва в изчисляването на няколко различни плащания.

Едното е годишният данък върху недвижимите имоти. Другото е такса смет, чието изчисляване в много общини все още е пряко или косвено свързано със стойността на имота.

Ефект ще има и при покупко-продажбите. При прехвърляне на недвижим имот местният данък се определя върху по-високата стойност между договорената цена и данъчната оценка. Това означава, че при сделки, при които посочената цена е близка до досегашната данъчна оценка, увеличението може директно да повиши разходите.

По действащия режим данъкът при възмездно придобиване се определя от общините в законово установени граници.

Първото жилище запазва облекчението

За основното жилище продължава да действа данъчно облекчение - данъкът върху недвижимия имот се дължи с 50% намаление.

Това обаче не отменя ефекта от увеличаването на самата данъчна оценка. Ако основата се повиши, а местната ставка остане същата, крайната сума отново може да тръгне нагоре, макар и при запазване на съществуващото облекчение.

Затова едва когато бъдат публикувани окончателните текстове и стане ясно как общините ще реагират, ще може да се изчисли колко точно ще струва промяната на отделния собственик.