Без партийни списъци на тъмно! ПБ иска открит избор за новия ВСС

В „Прогресивна България“ не е имало „спуснати“ имена при подбора на кандидатите за новия Висш съдебен съвет (ВСС), а решенията са били взети с пълно вътрешно съгласие. Това заяви депутатът Димитър Петров, член на парламентарната Комисия по правни въпроси. Той постави акцент не толкова върху вече обявените номинации, колкото върху начина, по който трябва да продължи процедурата - с публичност, професионален разговор и достатъчно време за оценка от гражданското общество.

Нямаше спуснати имена

„Предложихме 11 имена за членове на ВСС, които са напълно консенсусни. Нямаше случаи на „спуснати“ имена, имаше пълно съгласие в партията“, заяви Петров пред бТВ.

По думите му той лично е настоявал сред номинациите да има и кандидати, припознати от граждански и професионални организации. Четирима от общо единадесетте са именно такива, което според него е важен знак, че подборът не трябва да остава затворен единствено в партийни рамки.

Петров подчерта, че предстои „тежка работа“ в правната комисия и че истинската оценка на кандидатите тепърва започва.

ПБ ще гледа и чуждите кандидатури

Депутатът даде да се разбере, че „Прогресивна България“ няма да подхожда автоматично отрицателно към кандидатури, предложени от други парламентарни сили.

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ вече са подкрепили част от предложенията на ПБ, а от своя страна „Прогресивна България“ ще разгледа техните номинации.

Петров посочи конкретно, че не вижда притеснения около кандидатурите на Емил Дечев и Андрей Янкулов. За Таня Радуловска уточни, че я познава по-малко, но според него биографията й не дава основания за предварителни съмнения.

ПБ няма намерение да води разговори с ГЕРБ и ДПС за попълването на състава, но Петров не превърна това в централен политически акцент, а насочи вниманието към качествата на кандидатите и самата процедура.

Гражданското общество трябва да има време

„Трябва да има достатъчен период от време, за да може гражданското общество също да се запознае с кандидатите“, каза депутатът.

Според него това е особено важно, защото изборът на новия ВСС не бива да се превръща в поредното бързо кадрово пренареждане. Очакването е всеки кандидат да бъде проверен не само по биография, но и по професионална репутация, нравствени качества и способност да действа независимо.

Петров изрази надежда новият състав на съвета да се разграничи от част от практиките на досегашния ВСС и да се превърне в реален инструмент за съдебна реформа, а не просто в нова кадрова конфигурация.

Цацаров няма роля в номинациите

Депутатът категорично отхвърли и твърденията, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров има отношение към предложенията на „Прогресивна България“.

„Г-н Сотир Цацаров като бивш главен прокурор няма никакво участие в нашите предложения за членовете на кадровия орган“, заяви Петров.

Той обвърза предстоящия избор на ВСС и с промените в Закона за съдебната власт, които според него трябва да осигурят по-прозрачна процедура за избора на следващия главен прокурор.

Така новият етап в процедурата вече не е просто представяне на имена. Истинският въпрос е дали парламентът ще успее да изгради достатъчно доверие около избора, така че новият ВСС да започне работа без съмнения за предварително разпределени позиции и скрити партийни договорки.