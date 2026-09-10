Радев продължава космическата мисия в Париж с ключови срещи

Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж продължава днес с участието на българския премиер Румен Радев. Над 2000 представители на правителства, космически агенции, технологични компании и научни среди и близо 120 делегации са във френската столица, за да обсъдят бъдещето на космическата индустрия и все по-важния въпрос за технологичната независимост на Европа.

Във втория ден от визитата си Радев ще проведе поредица от двустранни срещи, а основният български акцент остава разширяването на сътрудничеството с Франция в областта на високите технологии и Космоса.

Българската делегация продължава разговорите

Заедно с министър-председателя в Париж са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Програмата на Радев включва разговори с представители на правителства и технологичния сектор, като София се опитва да използва форума за създаване на нови партньорства и привличане на инвестиции.

Срещата в Париж е концентрирана върху теми, които все по-силно излизат извън рамките на науката - собствен достъп на Европа до Космоса, независими комуникационни системи, сателитно наблюдение, отбранителни технологии и намаляване на зависимостта от външни доставчици.

EnduroSat и Arianespace отварят нова врата

Големият български резултат от първия ден на форума беше меморандумът за сътрудничество между българската компания EnduroSat и френската Arianespace. Документът беше подписан в Елисейския дворец в присъствието на Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон.

Партньорството създава възможност EnduroSat да използва европейските ракетни системи на Arianespace за извеждане на свои сателити в орбита. Българската компания вече развива дейност във Франция, а сътрудничеството може да свърже производството на сателити с европейската инфраструктура за тяхното извеждане в Космоса.

„България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса“, заяви Радев. По думите му подписаният документ дава възможност България да заеме свое достойно място в европейската космическа екосистема.

Радев изтъкна българския пробив в малките сателити

Премиерът постави специален акцент върху развитието на EnduroSat, която през последните години се утвърди като една от бързо развиващите се европейски компании в областта на малките сателити и космическите системи.

Радев подчерта, че компанията има сериозен производствен капацитет и вече е извела значителен брой малки сателити в орбита. Според него именно подобни български технологични предприятия могат да бъдат мостът към по-сериозно участие на страната ни в европейските космически програми.

Новото сътрудничество дава и практическа перспектива - произведени или интегрирани от EnduroSat сателити да бъдат изстрелвани с европейски ракети, вместо да се разчита изцяло на външни доставчици.

Макрон и идеята за автономна Европа

Радев свърза темата за Космоса и с по-широкия дебат за стратегическата автономия на Европейския съюз.

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, припомни българският премиер.

Според него в условията на стремително развитие на технологиите космическата наука, изследванията и индустрията вече са сред ключовите сфери, без които Европа трудно би могла да гарантира собствената си сигурност и технологична независимост.

Този въпрос е сред централните теми на форума в Париж. Европейските държави търсят начин да разполагат със собствени ракети, сателити, комуникационни системи и технологична инфраструктура в момент, когато Космосът все повече се превръща и в поле на икономическа и геополитическа конкуренция.

България търси място в новата космическа карта

За България участието в срещата не е просто дипломатическо присъствие. София се опитва да използва бързото развитие на частния технологичен сектор, за да се включи по-сериозно в европейските космически вериги - от производството на компоненти и сателити до участието в общи научни и индустриални проекти.

Меморандумът между EnduroSat и Arianespace е първият конкретен резултат от визитата, но по-важният залог е как тези контакти ще бъдат превърнати в реални договори, инвестиции и космически мисии. Вторият ден на форума в Париж трябва да даде още отговори, а Радев ще продължи разговорите с партньорите на България в сектор, който постепенно се превръща в една от най-важните индустрии на XXI век.