Иво Христов размаза ДБ: Вашите орди от тролове прогониха хората!

Остър сблъсък между вицепремиера Иво Христов и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов избухна по време на блицконтрола в Народното събрание. Христов повтори от парламентарната трибуна критиката си към БНР и отправи тежки обвинения към „Демократична България“, като заяви, че „ордите от тролове“ на формацията са деформирали публичния дебат и са прогонили хората от социалните мрежи. Божанов настоя вицепремиерът да посочи конкретно коя „олигархия“ според него контролира медиите и дали твърди, че общественото радио е зависимо.

От БНР спорът стигна до „олигархията“

Повод за сблъсъка стана по-ранно изказване на Христов, че олигархични кръгове владеят част от медиите. Божанов поиска да разбере какво точно има предвид вицепремиерът и коя е олигархията, която според него е овладяла БНР.

Христов отговори с препратка към икономико-политическия кръг около „Капитал“ и обърна въпроса обратно към депутата. „Олигархията е капитал, медии, политическо влияние. Сами си давате отговор дали вие не сте говорител на определен клон на олигархията“, каза той на Божанов.

Вицепремиерът уточни, че думите му за БНР и олигархията са били извадени от контекста. По думите му първоначалната теза е била свързана с оценката му за обективността на обществените медии, а не с твърдение, че конкретен олигарх притежава или управлява БНР.

БНР не отговаря на критериите за обективност

„БНР не отговаря на критериите за обективност. Това казват и повечето слушатели, които звънят на директните линии на радиото“, заяви Христов. Той припомни, че и преди е изразявал мнение, че по отношение на обективността общественото радио отстъпва на Българската национална телевизия.

„Няма нищо изненадващо в това български гражданин да изкаже мнение за общественото радио, което ние с вас издържаме, нали така?“, отвърна Христов.

Нова телевизия също влезе в престрелката

Размяната на реплики премина и към Нова телевизия. Христов коментира неофициалната информация за евентуална продажба на медията на група, свързвана с политическата среда около Доналд Тръмп, като използва и ирония по адрес на притесненията на Божанов.

„Нямам идея на какъв етап е подготовката на тази сделка, но мага културата е строго американска и няма място в България. Надявам се да съм успокоил вашите терзания“, каза вицепремиерът. Той добави и че „Нова тв винаги е била много благосклонна към вас“.

„Вашите орди от тролове деформираха дебата“

Най-острите думи Христов остави за присъствието на ДБ в социалните мрежи. Той обвини формацията, че организираното й онлайн присъствие е променило средата за публичен разговор и е отблъснало много потребители.

„Вашите орди от тролове във Фейсбук деформираха дебата, прогониха българите от социалните мрежи. Вие сте основен източник на омраза в българските медии“, заяви вицепремиерът по адрес на ДБ.