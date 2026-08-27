Радев след акцията в „мафиотското свърталище“: Вече няма недосегаеми!

„Вече няма недосегаеми. Акцията на службите и МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса по утвърждаване на закона“, заяви премиерът Румен Радев при старта на редовното заседание на Министерския съвет. Той използва началото на новия политически сезон, за да поиска ускорена работа от парламента и да постави правосъдната реформа сред първите задачи.

Радев обеща Бюджет 2027 да бъде приет навреме и да гарантира стабилността на страната. Паралелно с това премиерът отвори и друг тежък фронт - състоянието на българското образование.

Това е само началото

Радев постави акцията в Драгалевци в по-широк политически контекст и я представи като доказателство, че държавата започва да възстановява способността си да налага закона.

„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми. Акцията на службите и МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса по утвърждаване на закона“, каза премиерът.

Посланието му дойде в първите дни на новия парламентарен сезон, като Радев поиска депутатите бързо да се върнат към работа по ключовите промени. „Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни Бюджет 2027, както и редица реформи, заявени в нашата програма“, посочи той.

Радев обеща Бюджет 2027 навреме

Премиерът увери, че финансовата рамка за следващата година няма да се превърне в нов източник на политическа нестабилност. По думите му Бюджет 2027 ще бъде приет навреме, ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността.

Радев изрази увереност и че президентските избори през октомври ще потвърдят курса към нормализация, който според него „Прогресивна България“ следва. Той подчерта, че на заседанията на кабинета все по-често се говори за икономика, инвестиции и растеж, но постави образованието над всички тях като най-важната дългосрочна инвестиция.

Утре ще бъдем на дъното по конкурентоспособност

Радев беше особено остър за резултатите на българските ученици. „Качеството на образованието не се подобрява. Последното изследване на PISA показва, че сме на последно място в ЕС по математика и четене и сред най-слабите по науки“, заяви той.

Според премиера това вече не е само проблем на училището, а пряка заплаха за икономическото бъдеще на страната. „Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност. Това означава да бъдем на дъното и по стандарт и качество на живот“, предупреди Радев.

Училището абдикира от възпитанието

Радев постави и втори проблем - възпитанието на децата, от което по думите му училището „абдикира от години“. Кабинетът вече е обсъждал дали сегашният модел „парите следват ученика“ трябва да бъде заменен с друг, който да насочва системата към качество, а не просто към задържане на максимален брой деца до 12. клас.

„Дали можем да заменим модела „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици и избутването им до 12. клас, а качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години“, каза премиерът.

По думите му министърът на образованието вече работи по новия модел. Радев постави като основни цели ясните правила в училище, повече дисциплина и патриотично възпитание.

Помощ за най-тежко пострадалите от наводненията

На днешното заседание кабинетът ще разгледа и възможностите за подпомагане на хората, понесли най-тежките щети от наводненията през тази седмица. Радев съобщи, че темата влиза в дневния ред на Министерския съвет.