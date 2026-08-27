Парламентът променя правилата за жените и мъжете в бордовете на фирми

Нови правила за представителството на жените и мъжете в ръководствата на публичните дружества влизат днес в пленарната зала. Депутатите ще разискват по законопроект, внесен от Министерския съвет, който предвижда най-малко 33% от всички директорски позиции да бъдат заети от пола, който е по-ниско представен в съответния борд.

Промените засягат изпълнителните и неизпълнителните директори в управителните и надзорните съвети и съветите на директорите. Целта е България да въведе изискванията на европейската директива за по-добър баланс между жените и мъжете в управлението на компаниите, регистрирани на фондовата борса.

Какво ще трябва да направят компаниите

Публичните дружества, които не достигат заложеното ниво от 33%, ще трябва да променят процедурите си за подбор на директори. Европейските правила изискват кандидатите да бъдат оценявани по ясни, предварително определени, неутрални и недискриминационни критерии, като водещи остават квалификацията, професионалният опит и компетентността.

Директивата дава на държавите две възможности - минимум 40% от неизпълнителните директорски позиции или поне 33% от всички директорски места да бъдат заети от пола, който е по-ниско представен. Българският законопроект избира втория вариант.

При двама еднакво квалифицирани кандидати от различен пол предимство може да получи кандидатът от пола, който е по-ниско представен в съответния борд. Това обаче не е автоматично правило - конкретните качества и обективните обстоятелства при всеки кандидат продължават да имат значение.

Социалното министерство ще следи изпълнението

Със законопроекта министърът на труда и социалната политика се определя като институцията, която ще насърчава, анализира и следи постигането на по-добър баланс между жените и мъжете в управлението на публичните дружества. Министерството ще оказва и подкрепа при прилагането на новите изисквания.

Законопроектът беше внесен от Министерския съвет на 22 юни и вече е разгледан от парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика. Промените са част от изпълнението на европейската Директива 2022/2381, чиято цел е да увеличи участието на жените там, където те все още са значително по-слабо представени в корпоративните ръководства.

По-ниски такси за платеното обучение

Парламентът ще разгледа на първо четене и промени в Закона за висшето образование. Предлага се минималната такса за студентите в платена форма да бъде намалена от сегашните 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, към които се добавя таксата за студентите държавна поръчка.

В дневния ред е и ратификация на споразумение между ДАНС и Службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаването на използването и поддръжката на приложението goAML, което подпомага анализа на финансови операции и противодействието на прането на пари.