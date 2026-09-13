Парламентът променя правилата за жените и мъжете в бордовете на фирми
Публичните дружества ще трябва да осигурят поне 33% представителство на пола, който заема по-малко места в управлението
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Публичните дружества ще трябва да осигурят поне 33% представителство на пола, който заема по-малко места в управлението
Новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията се бавят
Когато жените липсват, нещата не вървят
София. „Правилата, които въвеждаме в Закона за защита на конкуренцията гарантират, че дребните и средните български производители ще бъдат равнопостав...