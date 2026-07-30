Обрат в парламента: Върнаха машините, отрязаха район "Чужбина"

Парламентът прие окончателно на второ четене мащабни промени в Изборния кодекс, с които изцяло пренареди правилата за следващите избори. С ключово решение народните представители върнаха задължителното машинно гласуване, като хартиени бюлетини ще се използват единствено в избирателни секции с под 300 избиратели

Изцяло машинен вот - с някои изключения, без район „Чужбина“ и без ограничения в броя на секциите в страните, извън ЕС, реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Изборния кодекс.

Това бяха и основните теми, по които депутатите дискутираха, преди да пристъпят към гласуване на текстовете. При дебата стана ясно, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи изцяло машинен вот, „Продължаваме промяната“ поискаха на хартия да се гласува само в секции под 100 избиратели, „Възраждане“ са против отпадането на ограничението за броя на секциите, извън страните от ЕС. „Демократична България“ не може да подкрепи отпадането на район „Чужбина“, а ДПС държи да има оптични скенери за отчитане на гласовете.

Парламентът върна изцяло машинния вот

Само с машини ще се гласува с над 300 избиратели,приеха депутатите. Машинно гласуване не се произвежда и при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

След приключване на гласуването СИК отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от машината и извършва контролно преброяване на контролните разписки.

За хората със зрителни увреждания

Гласуване с помощта на придружител се допуска само когато поради естеството на увреждането, избирателят не може самостоятелно да упражни правото си на глас, въпреки осигурените средства за достъпност. Разпоредбата обаче няма да влезе в сила за предстоящите през есента президентски избори, а за местния вот догодина.

Без ограничения за броя на секциите в страни, извън ЕС

НС отмени ограничението да до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.

С друго свое решение парламентът отмени създаването на многомандатен изборен район "Чужбина". Така за произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, вместо досегашните 32, в това число три в област София-град и два в област Пловдив.

Какво друго реши НС с промените в Изборния кодекс

Депутатите отхвърлиха текста, който беше одобрен от правната комисия, социологическите агенции, при регистрацията си в Централната избирателна комисия да подават декларация ,че в т.нар. ден за размисъл и в изборния ден до 20:00 часа няма да огласяват или предоставят данни от проучвания на медии, политически партии и коалиции и други.

Парламентът увеличи глобите за оповестяване на социологически проучвания преди 20:00 часа в изборния ден. За такова нарушение вече ще се налага глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 евро. Досега санкцията беше от 2000 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция става от 10 000 до 15 000 евро. Досега санкцията при повторно нарушение на забраната беше в размер от 5000 до 10 000 лева.

Управляващите оттеглиха още по време на заседанието на правната комисия предложението си и МВР да участва в проверката на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете.