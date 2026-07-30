Последен парламентарен ход променя пътя до урните на изборите

Депутатите се очаква днес да гласуват окончателно новите поправки в Изборния кодекс. Ако бъдат приети, това ще бъде 29-ата промяна на изборните правила, направена само три месеца преди президентския вот. В официалната програма на Народното събрание е предвидено пленарно заседание от 9 часа.

На второ четене правната комисия подкрепи гласуването да бъде само с машини. Изключение ще има за секциите с под 300 избиратели, където ще се използват хартиени бюлетини. Още при първото четене парламентът одобри връщането на машинния вот във вида му от 2021 г.

Комисията прие и отпадането на многомандатния район „Чужбина“, както и премахването на ограничението върху броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз. Така зад граница ще могат да бъдат откривани повече секции при наличие на достатъчно заявления.

Управляващите отстъпиха от предложението представители на МВР да участват в сертифицирането на машините. Процедурата трябва да остане в досегашния кръг от отговорни институции, без вътрешното министерство да получава нова роля.

Предвиждат се и санкции при публикуване на социологически резултати в изборния ден чрез профили на медии в социалните мрежи. От предложението отпаднаха личните блогове и профилите на граждани, чиито притежатели няма да бъдат глобявани. Забраната за огласяване на резултати преди края на изборния ден вече е основание за санкции по Изборния кодекс.