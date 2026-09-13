Неочакван обрат разтърси Берлин точно преди решаващия местен вот
Левите вече са начело с 22 процента, докато консерваторите и крайната десница делят второто място
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Левите вече са начело с 22 процента, докато консерваторите и крайната десница делят второто място
Предвиждат се и санкции за медии, които разпространяват социологически резултати в социалните мрежи в изборния ден
Категорично не подкрепям предложението на ГЕРБ да се оповестяват социологически проучвания в изборния ден, заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов...
София. Забраната за разгласяване на социологически проучвания в изборния ден, която бе предложена от народния представител от "Атака" Павел Шопов, бе...