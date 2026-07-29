Турски гиганти оглеждат разкошен наш град. Чакат се огромни инвестиции

Турски гиганти оглеждат разкошния Свищов, който вече може да се похвали с изключително модерен и технологичен индустриален парк. Председателят на Управителния съвет на Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) Бурхан Немутлу смята, че първият инвеститор в Дунавския индустриален технологичен парк в Свищов ще бъде от Турция.

Това стана ясно след негова работна визита в крайдунавския град, по време на която той се срещна с местната власт и се запозна на място с потенциала на индустриалната зона.

Бурхан Немутлу лично е посетил индустриалната зона и е споделил с кмета Генчев, че вече има и конкретно предложение от страна на турски инвеститор, което предстои да бъде обсъдено, съобщават от общината.

Ключови предимства за инвеститорите

Според Бурхан Немутлу инвеститорите се ръководят от ясни критерии при взимането на решения, като най-приоритетният сред тях е наличието на добра инфраструктура, каквато предлагат именно индустриалните зони.

„Неслучайно турската икономика е сред 17-те най-силни икономики в света – защото се базира на тези индустриални зони“, коментира той.

„Това е така, защото индустриалната зона дава спокойствие на инвеститора и му осигурява добра основа, на която той да развива своята дейност. С всичко това, което сте започнали като идея да създадете индустриална зона, вие имате предимство пред другите общини.“, подчерта Намутлу.

Сред останалите фактори с определящо значение, изтъкнати от Немутлу, са:

Добро партньорство с висши учебни заведения за кадрово обезпечаване;

Стратегическо географско положение с достъп до река Дунав;

Наличие на железопътен и сухопътен транспорт.

Оптимизъм за бъдещето на парка

Председателят на БТТИК приветства екипа на община Свищов, с който работи от няколко години, и изтъкна силната ангажираност и активното присъствие на представители на индустриалната зона на всички икономически форуми, организирани от Камарата.

„Всичко това ме кара да бъда оптимист, че след откриването на Дунавския индустриален технологичен парк първият инвеститор тук ще бъде от Турция“, завърши той.

От своя страна кметът Генчо Генчев потвърди, че индустриалната зона в Свищов има изключителни конкурентни предимства.

„Очаква се до края на годината изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк успешно да приключи и да започне да посреща първите си инвеститори, с които ръка за ръка да извървим пътя към доброто икономическо развитие на зоната и на нашия град“, каза Генчев.