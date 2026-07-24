Китай обяви черен списък. В него е и българска фирма

Китайското министерство на търговията наложи незабавна забрана за износ на стоки с двойно предназначение към 14 организации от Европейския съюз, съобщи Ройтерс. Решението влиза в сила незабавно и засяга компании от осем държави членки на ЕС, предаде Дир.бг.

Сред засегнатите дружества са германският оръжеен концерн Rheinmetall, който преговаря с правителството за строеж на завод у нас, както и полският производител на електронни компоненти Vigo Photonics.

В списъка попада и една голяма българската компания "Оптикоелектрон" - най-големият производител на Балканите на оптика за военни и полицейски цели.

Освен нея мерките обхващат още компании от Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Чехия и Литва. По информация на "Саут Чайна Морнинг Пост" ограниченията са насочени срещу три германски, три френски, две италиански, две полски и по една компания от Нидерландия, Чехия, България и Литва.

Китайският вестник "Глобал Таймс", позовавайки се на Министерството на търговията, публикува и пълния списък на засегнатите компании, посочва БТА. Сред тях са италианските "Лаферт" и "Гарнет", германските "Зиндлхаузер Матириалс", Rheinmetall и "Антрако Хеми-Ханделсгезелшафт", френските InPact, III-V Lab и Cavok UAS, полските Vigo Photonics и Политехническият университет във Вроцлав, нидерландската AHC Merwede Holding, чешката Tatra Trucks, българската "Оптикоелектрон" и литовската Expla UAB.

Според китайското Министерство на търговията действията са пряк отговор на последния пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, с който бяха включени 14 компании от континентален Китай и Хонконг.