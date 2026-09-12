Китай обяви черен списък. В него е и българска фирма
Китайското министерство на търговията наложи незабавна забрана за износ на стоки с двойно предназначение към 14 организации от Европейския съюз, съобщ...
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Китайското министерство на търговията наложи незабавна забрана за износ на стоки с двойно предназначение към 14 организации от Европейския съюз, съобщ...
Правят списък с пътниците хулигани
Щатите ни извадиха от един черен списък
Джани Инфантино бе вкаран в базата данни на украинския сайт "Миротворец"
Задължително е да има официална реакция от българската държава, каза бившият министър
Черният списък на учители е направен от тях, разкри Костадинов
Заплаши американски компании
Бизнесмен и актьор обявени за врагове
Какво се случва?
По-рано Г-7 обяви нови санкции срещу Москва
Tой се разпространява сред музикалните промоутъри в страната
Певецът бе обявен за заплаха за националната сигурност на страната
Не работете с лица и фирми от черния списък, зове Стефан Янев
Ударен е и най-големия производител на микрочипове в страната SMIC
Интерпол изкара Михаил Чорни от черния си списък. През декември 2009 г. испанската полиция започна да разследва бизнесмена за пране на пари за руската...
Украйна състави "черен списък" с актьори и певци. На 14-те творци се забранява да влизат в страната. Песните и филмите им няма да се излъчват от нито...
ЕС реагира гневно на забраната за влизане на територията на Русия на 89 европейски политици и висши служители, предаде Би Би Си. В забранителната лист...
Имената на трима бойци от Хизбула, заподозрени за атентати в България и Тайланд, са включени "черния списък" на чуждестранните терористи. Това съобщи...
По всяка вероятност днес ЕС ще вземе решение за налагане на нови санкции на Русия във връзка с кризата в Украйна. Решението ще резултира в разширен...
Още три руски компании и осем лица постави ЕС в черния списък на санкционираните заради действията на страната в Украйна. По този начин техните авоар...