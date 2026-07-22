Въргал на 10 000 метра! Британци се сбиха, пилотът обърна самолета

Истински хаос се разигра на борда на самолет на easyJet, след като масов бой между около десет пътници принуди екипажа да прекрати полета и да се върне обратно в Тенерифе.

Самолетът е излетял от испанския остров към Ливърпул, но едва около 30 минути след началото на полета капитанът взел решение да обърне машината. Според ръководството на въздушното движение причината е била опасността, която сбиването е представлявало за безопасността на полета.

След кацането самолетът е бил посрещнат от полиция, а участниците в инцидента са били свалени от борда. Едва след това полетът е продължил към Великобритания.

На борда са пътували общо 186 пътници, а самолетът е пристигнал в Ливърпул близо два часа по-късно от предвиденото.

Според информацията всички замесени в сбиването са британски граждани. Испанската Гражданска гвардия не е извършила арести.

От easyJet заявиха, че безопасността на пътниците и екипажа винаги е основен приоритет.

„Нашите кабинни и наземни екипи са обучени да оценяват подобни ситуации и да действат бързо и адекватно, така че безопасността на полета и останалите пътници никога да не бъде компрометирана“, посочиха от авиокомпанията.

От ръководството на въздушното движение също изразиха подкрепа към пилотите и кабинния състав.

„Пълната ни подкрепа е с екипажите и пътниците, които все по-често са принудени да понасят подобни ситуации“, се казва в официалното им съобщение.

Все повече агресия във въздуха

Случаят е поредният пример за нарастващата агресия по време на полети. Данни, публикувани във Великобритания, показват, че сигналите за агресивно и непристойно поведение на борда са се увеличили почти тройно в сравнение с периода преди пандемията от COVID-19.

Сред най-честите инциденти са масови сбивания, физическо насилие, сексуални посегателства, словесни заплахи, пътници в нетрезво състояние и дори случаи на хора, които се събличат по време на полет.

Готвят общ „черен списък“ за проблемни пътници

Британското правителство вече обсъжда нова система, която да позволи на авиокомпаниите да обменят информация за агресивни и опасни пътници.

Идеята предвижда превозвачите да уведомяват властите за подобни случаи, а при следващ опит за полет останалите авиокомпании да бъдат предупреждавани. Така те ще могат да откажат качване на борда на хора, които вече са създавали сериозни проблеми.

Проучване на YouGov сред над 5000 британци показва, че трима от всеки четирима подкрепят създаването на национална база данни с проблемни пътници, които да могат да бъдат лишавани от правото да летят.