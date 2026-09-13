Въргал на 10 000 метра! Британци се сбиха, пилотът обърна самолета
Правят списък с пътниците хулигани
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Правят списък с пътниците хулигани
Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
Пътниците се извеждат под строги мерки за сигурност и без контакт с външни хора
След смъртта на трима души властите подготвят извеждането на пътниците от “Хондиус”
Стотици полицаи, международна евакуация и страх от хантавирус разтърсиха Канарските острови
146 души за блокирани на борда
Костадинов влезе като резерва и се отличи с 5 точки, 1 борба и 1 отнета топка
Горският пожар избухнаха в сряда
Гледаха как пожарите поглъщат домовете им
Става въпрос за испанския Тенерифе
То бе блокирано в хотел в Тенерифе заради съмнения за коронавирус
Новината са разбрали от консулската ни служба в Мадрид
В хотела цари хаос и никой още почти нищо не знае, разказа българка там
Мярката е заради коронавируса
Горили, пингвини, папагали и морски обитатели привличат хиляди туристи в Лоро Парк Ако искате да се разходите из всички кътчета на света и да се насл...
Нови чартъри летят от вчера от София до остров Тенерифе. Той принадлежи към Канарския архипелаг, който е една от автономните области на Испания. Еднос...
Благоевград. Кметът на община Сандански Андон Тотев ще е начело на делегация, която ще посети най-големия канарски остров Тенерифе. Визитата е част от...
Тенерифе. Наставникът на "Левски" Славиша Йоканович е свързван с треньорския пост в Тенерифе. Новината съобщава испанското авторитетно издание "Marca"...
Деян Деянов намушка 60-годишната Дженифър 14 пъти преди да я обезглави с кухненски нож