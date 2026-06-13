Кралски жест: Как папа Лъв XIV се прибра в Рим

Неочаквана драма в облаците беляза края на историческото посещение на папа Лъв XIV в Испания. Самолетът, с който Светият отец трябваше да отпътува от Тенерифе за Рим, беше принуден да остане на земята заради техническа повреда, установена непосредствено преди излитането.

На борда на полета се намирали папата, неговата делегация и десетки журналисти, отразяващи визитата. Малко след като всички заели местата си, капитанът на самолета съобщил за технически проблем, който прави излитането невъзможно.

Последвалите минути предизвикали объркване и напрежение. Папа Лъв XIV и част от придружаващите го лица били свалени от самолета, а пътниците получили нареждане да напуснат машината.

По-късно станало ясно, че испанските власти са предложили на Светия отец да се прибере в Рим с частния самолет на испанския крал. Така папата продължил пътуването си, докато журналистите останали да чакат друг полет.

Случаят е изключително рядък в историята на папските пътувания. Обикновено националните авиокомпании приемат за чест да превозват главата на Римокатолическата църква, а подобни инциденти почти не се случват.

Въпреки драматичния финал визитата на папа Лъв XIV в Испания ще остане в историята. Първият американски папа, който говори свободно испански език, събра огромни тълпи по време на посещението си. Според организаторите около 1,2 милиона души са присъствали на литургия и религиозно шествие в Мадрид.

Той стана и първият понтифик, който се обърна към испанския парламент, където получи продължителни аплодисменти от представители на различни политически сили.

Един от най-запомнящите се моменти беше литургията в емблематичната базилика „Саграда Фамилия“ в Барселона. Сто години след смъртта на гениалния архитект Антони Гауди папата благослови кулата на Исус Христос, превърнала храма в най-високата църква в света.

По време на посещението си Светият отец обърна специално внимание и на мигрантската криза. В Тенерифе той се срещна с мигранти от Африка и отправи остро послание към трафикантите на хора, призовавайки ги да спрат престъпленията си и да се покаят.

Папата проведе и срещи с жертви на насилие, като настоя испанските епископи да продължат усилията за подкрепа на пострадалите и за справедливи компенсации.

Наблюдатели отбелязват, че по време на визитата Лъв XIV е изглеждал необичайно спокоен и усмихнат. Той често е говорил без предварително подготвен текст, шегувал се е с младите хора, разказвал е за страстта си към футбола, американския футбол и тениса, а на няколко пъти е поздравявал ентусиазираните тълпи от папамобила.

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