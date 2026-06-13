Век след нелепата смърт на Божия архитект: Звездата на Гауди изгря на Саграда Фамилия
Папа Лъв XIV благослови Базиликата, символът на Барселона държи рекорда в Испания с над 15 000 посетители на ден
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Папа Лъв XIV благослови Базиликата, символът на Барселона държи рекорда в Испания с над 15 000 посетители на ден
Антонио Гауди предвиждал какво ще стане с най-великото му творение
Ключово решение за каталунския гений Антонио Гауди
Саграда Фамилия достъпна само за здравните работници
13 души са в болница в Барселона