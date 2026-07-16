Пълен крах в Лондон: Хари съкрушен, Меган унизена

Дългоочакваното завръщане на Хари и Меган в Лондон се превърна в кошмар за херцозите.

Поради сериозни пропуски в сигурността, Макръл и децата им Арчи и Лилибет бяха принудени да прекратят визитата си преждевременно и да отлетят обратно за Калифорния, съобщава Page Six.

Кралският кореспондент Ръсел Майърс потвърди пред списание People, че пътуването е претърпяло пълен провал. Според вътрешни източници, Меган се е почувствала изключително унизена да бъде страничен наблюдател на публичните спорове между Хари и Бъкингам относно сигурността и логистиката на семейството.

Серия от удари под кръста за Хари

Принцът пристигна в родината си за едноседмично посещение с цел популяризиране на предстоящите догодина игри за ветерани "Инвиктъс" в Бирмингам. Престоят му обаче започна с поредица от тежки разочарования:

На Меган и Хари категорично бе отказана охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

В последния момент дворецът отмени предложението семейството да отседне в кралската резиденция.

Тези обстоятелства принудиха Меган и децата да си тръгнат по-рано, оставяйки Хари да довърши ангажиментите си сам.

Въпреки хаоса, Меган и децата успяха да се срещнат с крал Чарлз III и кралица Камила в имението Хайгроув Хаус. Това бе първата среща на Чарлз с внуците му от 2022 г. насам. "По-добре е детайлите от тази среща да останат в тайна, за да се даде шанс семейните връзки да се възстановят", коментират запознати.

Финансов нокдаун и изгубени дела

Проблемите за по-малкия син на Чарлз не спряха дотук. Докато беше в Англия, Хари разбра, че е загубил мащабното съдебно дело срещу издателя на таблоида Daily Mail за нарушаване на личното пространство.

Решението на съда е съкрушително, защото принцът е осъден да плати колосалните 15 милиона долара съдебни разноски. Тъй като не разполага с подобна сума в брой, източници твърдят, че той вероятно ще поиска заем от близкия си семеен приятел сър Елтън Джон. Самият Хари с горчивина определи съдебното решение като "пълен фарс".

Ледена стена между братята

Очаквано, Хари не се срещна с брат си принц Уилям. Отношенията между двамата остават напълно замразени, като престолонаследникът няма никакво желание за помирение.

Въпреки това, кралският експерт Кинси Шофийлд споделя, че Уилям проявява разбиране към баща им: "Уилям оценява факта, че баща му, който в момента се бори с рака, има нужда да види сина си и своите внуци. В същото време обаче той остава непреклонен, че Хари все още не е направил нищо, за да заслужи отново доверието на кралското семейство."

След като през 2020 г. Меган и Хари напуснаха кралските си задължения и атакуваха фамилията чрез интервюто пред Опра Уинфри и поредицата им в Нетфликс, изглежда, че пътят им обратно към Бъкингам окончателно е затворен.