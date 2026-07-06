Пълна подигравка с Хари! Нелепо решение в Бъкингам

Нова драма покрай посещението на принц Хари в Лондон. На пръв поглед изглежда, че от Бъкингам му се подиграват, но дали той сам не си е виновен за новосъздалата се ситуация?

Говорител на принца официално потвърди, че предложението на крал Чарлз III синът му да отседне в Бъкингам е било оттеглено в последния момент. Това съобщава PEOPLE, след като BBC първоначално обяви, че херцогът на Съсекс е приел кралската покана.

Според екипа на Хари, той официално е приел поканата в събота (4 юли), но впоследствие му е било заявено, че е твърде късно. В същото време източници от двореца твърдят, че принцът е имал краен срок до края на работната седмица, за да може персоналът да се подготви, като добавят, че в събота той първоначално е отказал предложението и е променил решението си едва по-късно същия ден.

Основният фактор за забавянето от страна на Хари се оказаха сериозните проблеми със сигурността. Тъй като Изпълнителният комитет за защита на кралските особи и обществените личности (RAVEC) лиши него и семейството му от официална държавна охрана след оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г., принцът е прекарал седмицата в уреждане на частни пакети за сигурност. Въпреки че кралят предложи настаняване, тази охрана е щяла да бъде валидна само в границите на самото имение, но не и извън него. Поради тази причина Хари реши да пътува сам за поредицата от събития в Лондон, свързани с обратното броене до неговите игри "Инвиктъс", които ще се проведат в Бирмингам през юли 2027 г.

Така съпругата му Меган Маркъл и децата им - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, остават в САЩ. Семейството се надяваше да се завърне заедно в родината на Хари за първи път от 2022 г. насам, за да могат децата да прекарат време с дядо си, с когото Хари се видя за последно очи в очи през септември 2025 г. Сега липсата им в Лондон поставя под сериозен въпрос евентуалното семейно събиране по-късно през седмицата извън столицата. Меган не е посещавала Обединеното кралство от погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 г.

Като официален мотив за оттеглянето на поканата за настаняване дворецът изтъкна утрешното съдебно решение (вторник, 7 юли) по знаковото дело, което Хари, Елтън Джон, Елизабет Хърли и други популярни личности водят срещу издателя на вестниците Daily Mail и Mail on Sunday. Според кралските източници Чарлз III не трябва да изглежда компрометиран или обвързан със случая, докато тече съдебният процес. Говорителят на принц Хари обаче нарече това обяснение „разочароващо“, подчертавайки, че в Бъкингам са били наясно с датата на съдебното решение още от миналия четвъртък, което прави внезапния отказ в последния момент абсурден.

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