Невероятно, но факт: Съществува риба, която може да ходи по сушата

Представете си, че вървите по брега и изведнъж виждате... риба, която не плува, а се придвижва по калта. Звучи като сцена от фантастичен филм, но това е напълно реално.

Става дума за калната риба скачач (mudskipper) – необикновен вид, който е способен да прекарва голяма част от живота си извън водата. Среща се в мангровите гори и приливните зони на Азия, Африка и Австралия.

За разлика от повечето риби, тя не се задушава веднага, щом излезе на сушата. Калният скачач диша не само с хрилете си, но и през влажната си кожа и лигавицата на устната кухина. За да оцелее, трябва редовно да овлажнява тялото си, затова никога не се отдалечава твърде много от водата.

Най-впечатляващото обаче е начинът, по който се движи. Вместо да плува, рибата използва силните си гръдни перки като своеобразни „крака“. С тях се подпира, подскача и буквално се разхожда по калта. При опасност може да направи скокове с дължина над половин метър – впечатляващо постижение за животно с размер едва 10–20 сантиметра.

Очите на калния скачач също са необичайни. Те са разположени високо върху главата, почти като на жаба, което му позволява да наблюдава околността, докато тялото му остава почти изцяло потопено. Всяко око може да се движи независимо, което му помага лесно да открива както хищници, така и плячка.

Любопитен факт е, че мъжките изграждат сложни тунели в калта. Именно там женската снася яйцата си. Бъдещият „баща“ дори пренася въздух в подземната камера, за да могат яйцата да се развиват нормално – поведение, което е изключително рядко сред рибите.

Учените смятат, че калният скачач е една от най-добрите живи илюстрации за това как преди стотици милиони години първите гръбначни животни постепенно са започнали да излизат от водата и да завладяват сушата.

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