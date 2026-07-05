Обраха втори музей във Франция! Няма ги уникалните бижута на Лалик

Емблематичен музей във Франция беше обран само месеци след кражбата на века от Лувъра.

Става дума за музея Lalique, посветен на легендарния бижутер и майстор на стъклото Рене Лалик и включва над 650 изключителни негови творби, включително най-ценни бижута от кристали.

Крадците са задигнали около 20 ценни бижута на стойност близо 4 милиона евро. Все още не е ясно колко от тях са шедьоврите със скъпоценни камъни. Всички експонати в стил Ар Нуво и Ар Деко.

Музеят се намира в градчето Уинген-сюр-Модер в Североизточна Франция. Обирът е станал около 05:30 ч. сутринта в неделя. Въпреки че алармата се е задействала, охранителната фирма се е забавила с проверките и първа на мястото е пристигнала чистачката, която е извикала полицията.

След обира в Лувъра, музеят „Лалик“ е бил поставен в списъка с уязвими обекти под специално наблюдение, но това нито е спряло престъпниците, нито е затегнало мерките за сигурност.

Както съобщи вестник Le Parisien, размерът на щетите още се оценява, но вероятно далеч ще задмине 4 милиона евро. Нападателите са проникнаха в сградата и са влезли в залата с бижута. Въпреки че алармата за сигурност се е включила, крадците са избягали.

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