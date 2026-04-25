Голяма опасност за Франция. Предупреждение от шефа на ТOTAL

Главният изпълнителен директор на френската компания TotalEnergies Патрик Пуяне предупреди за заплаха от енергийни недостиги във Франция заради войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток.

Това пише френският Le Parisien.

Преди седмица Пуяне заяви, че ако блокадата на протока продължи повече от три месеца, Франция ще има сериозен проблем с доставките на дизел и керосин.

Днес обаче той отправи още по-страхово предупреждение.

Вече сме изчерпали всички излишни резерви. Ако ситуацията продължи още два месеца, ще навлезем в ера на енергиен недостиг, подобен на този, от който вече страдат някои азиатски страни, заяви той на международната политическа конференция на IFRI Institute.

Според него е спешно .да се "търсят заобиколни решения", едни от които са инвестиции в изграждането на нови тръбопроводи в Близкия изток.

TotalEnergies е една от най-големите енергийни компании в света, част от т.нар. Big Oil. Освен лидер в света по добив на нефт и газ, и тяхната преработка, това е третият най-голям производител на зелена енергия във Франция.

Компанията е основен инвеститор и в родната енергетика. Дълги години компанията беше водещ партньор и оператор в газовите проучванията в Черно море, но наскоро обяви, че се изтегля от този проект. Остава обаче в сектора на зелената енергия и продажбата на двигателни масла.

TotalEnergies беше избрана миналата година и за един от доставчиците на втечнен природен газ (LNG) чрез терминала в Александруполис за зимата.

Проблемите започнаха след блокадата на Ормуз, когато TotalEnergies наложи таван на цените (около 1.99€ за литър), за да предпази потребителите от рязкото поскъпване. Тъй като горивото в техните станции стана значително по-евтино от това на конкурентите, шофьорите масово започнаха да зареждат само там.

Огромното търсене изпревари темповете на зареждане. В резултат на това около 20% от бензиностанциите им останаха без гориво. Служители на компанията организираха протести с искане за по-високи заплати, което допълнително затруднява доставките.

Пуяне предупреди днес, навлизаме в период на глобален дефицит на енергия през следващите месеци. Според него, ако протокът остане затворен, цените на втечнения природен газ (LNG) се очаква да станат изключително високи през лятото, когато Европа трябва да запълва газохранилищата си за следващата зима.

Това е критично за Франция, защото страната внася значителна част от своя дизел от Близкия изток.

В момента Франция и ЕС използват своите стратегически запаси, които осигуряват временен буфер, но те не могат да издържат дълго при пълна блокада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com