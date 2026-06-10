Общество

Парков асфалт на магистралите. Бивш министър разкри капан на пътя

Хората, които правят гонки по пътищата, са терористи, каза Димитър Илиев

Парков асфалт на магистралите. Бивш министър разкри капан на пътя
10 юни 26 | 8:18
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Мира Иванова

Огромен проблем по пътищата в България разкри бившият спортен министър Димитър Илиев, който е автомобилен експерт, осемкратен шампион в българския рали шампионат.

По магистралите и всички пътища в страната се полага парков асфалт. По него се карат ролкови кънки, не автомобили, каза Илиев в интервю за бТВ. И обясни, че и чакълът не е с нужното качество. Това се превръща в капан за шофьорите.

Правосъдието дава лош пример на такива креатури като тези, които убиха четирима души в петък на ул. "Челопешко шосе" в София, коментира зловещата катастрофа Илиев.

Образованието винаги е в плюс и за случая от петък вечер подобен път изяви на пътя се правят от хора, които са малцинство. Отзвукът в обществото винаги е много силен заради много жертви. Обикновено катастрофите са станали след груби нарушения, посочи Илиев. И обясни, че от съдебната система те виждали, че ги пускат лесно дори след престъпления.

Нито аз, нито вие ще се чувстваме защитени, ако някой наш близък загине в катастрофа. В случая говорим за криминално деяние, а не за пътен инцидент. Пътните инциденти са друго нещо. Ние сме правили експеримент с 200 км/ч и не можахме да преобърнем автобус, но на хора от криминалния контингент трудно се въздейства, обясни Илиев. Той даде примера с автобуса, тъй като при удара колата на Васил Филипов се заби в рейс от градския транспорт и го преобърна.

Често това са хора с дефицити, които се опитват да компенсират с такива прояви. Скоростта не е просто една цифричка на километража. При удар с 50 км/ч без колан загиваш, при над 70 км/ч с колан имаш малък шанс, а при 90 никакъв. Хората при наши обучения казват, че на извънградско, въпреки ограничението от 90 км/ч, че карат със 120 км/ч, посочи Илиев. Нарече терористи хората, които си спретват гонки, особено тези с мотори.

Няма как да сложим полицай до всеки един шофьор. Трябва да се опитаме да променим съзнанието на човека. Ако попиташ 100 човека дали имат добро самосъзнание 95% ще кажат, че са бетон. Истинската цифра обаче е 15%. Илиев посочи, че някои казвали, че на 2 бири карат по-добре или че до Германия могат без почивка. Други си позволявали да си гледат телефона и мислели, че това не е страшно.

Ролята на държавата е да сложи в релси подобни шофьори, каза Илиев и посочи, че съвест е да имаш морален компас в себе си и да прецениш какво можеш да направиш и причиниш. Според него лошите шофьори можели лесно да бъдат вкарани в релси с мерки от държавата.

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Автор Мира Иванова

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2 Коментара
Виво
преди 2 минути

Г-н Премиера да прати ченгетата си в к/с "Зорница" в Бургас, ще видят гонките по ул. " Д.Димов" ,които се чуват чак до 5-то районно. Среща всяка вечер "донорите" на 2 колела са в надпревара с вятъра.

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Виво
преди 1 секунда

Напоследък щурмуват и облагородената улица покрай новата детска болница "Света Анастасия.

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