Парков асфалт на магистралите. Бивш министър разкри капан на пътя

Огромен проблем по пътищата в България разкри бившият спортен министър Димитър Илиев, който е автомобилен експерт, осемкратен шампион в българския рали шампионат.

По магистралите и всички пътища в страната се полага парков асфалт. По него се карат ролкови кънки, не автомобили, каза Илиев в интервю за бТВ. И обясни, че и чакълът не е с нужното качество. Това се превръща в капан за шофьорите.

Правосъдието дава лош пример на такива креатури като тези, които убиха четирима души в петък на ул. "Челопешко шосе" в София, коментира зловещата катастрофа Илиев.

Образованието винаги е в плюс и за случая от петък вечер подобен път изяви на пътя се правят от хора, които са малцинство. Отзвукът в обществото винаги е много силен заради много жертви. Обикновено катастрофите са станали след груби нарушения, посочи Илиев. И обясни, че от съдебната система те виждали, че ги пускат лесно дори след престъпления.

Нито аз, нито вие ще се чувстваме защитени, ако някой наш близък загине в катастрофа. В случая говорим за криминално деяние, а не за пътен инцидент. Пътните инциденти са друго нещо. Ние сме правили експеримент с 200 км/ч и не можахме да преобърнем автобус, но на хора от криминалния контингент трудно се въздейства, обясни Илиев. Той даде примера с автобуса, тъй като при удара колата на Васил Филипов се заби в рейс от градския транспорт и го преобърна.

Често това са хора с дефицити, които се опитват да компенсират с такива прояви. Скоростта не е просто една цифричка на километража. При удар с 50 км/ч без колан загиваш, при над 70 км/ч с колан имаш малък шанс, а при 90 никакъв. Хората при наши обучения казват, че на извънградско, въпреки ограничението от 90 км/ч, че карат със 120 км/ч, посочи Илиев. Нарече терористи хората, които си спретват гонки, особено тези с мотори.

Няма как да сложим полицай до всеки един шофьор. Трябва да се опитаме да променим съзнанието на човека. Ако попиташ 100 човека дали имат добро самосъзнание 95% ще кажат, че са бетон. Истинската цифра обаче е 15%. Илиев посочи, че някои казвали, че на 2 бири карат по-добре или че до Германия могат без почивка. Други си позволявали да си гледат телефона и мислели, че това не е страшно.

Ролята на държавата е да сложи в релси подобни шофьори, каза Илиев и посочи, че съвест е да имаш морален компас в себе си и да прецениш какво можеш да направиш и причиниш. Според него лошите шофьори можели лесно да бъдат вкарани в релси с мерки от държавата.

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