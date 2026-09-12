Прокуратурата подхвана „Хемус“ и Северната тангента: Проверяват строителството и милиони левове
Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
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Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
Хората, които правят гонки по пътищата, са терористи, каза Димитър Илиев
Невидим и опасен капан за шофьорите
Какво отчетоха термометрите в Русе
В битката с горещините Виена тества "охлаждаща" настилка
Строителните работи са планирани за догодина
Виолета Коритарова разпореди незабавно дисциплинарно производство срещу двама
На улицата, която вечно е в ремонт
Не се срамуваме от това, което строим по пътищата, каза бизнесменът
От асфалта липсва около 1/3 от това, което е трябвало да бъде, казва Иван Шишков
Регионалният министър съобщи притеснителни данни за асфалта
Адска жега в Париж
Повечето от пътищата са в ужасно състояние
Няма проектантска грешка, казва инж. Петър Стойчев
Няма положена основа, която да предпази асфалта, който е излят върху локва
Той каза, че не може да се мисли само в перспективата на полагане на тръби и на асфалт
Инициативата би спечелила от образователната и научна свързаност като приоритет
Такава снимка се появи в социалните мрежи.
От 8 до 13 пъти е по-издръжлив от стандартния асфалт
Ремонтните дейности на пътните отсечки са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино