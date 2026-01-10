Не натискайте спирачки върху черния лед

Студ и лед сковаха голяма част от страната. Непочистени тротоари се превърнаха в сериозно изпитание за пешеходците в столицата, а поледиците изпратиха десетки в травматологиите. Само за последното денонощие в най-голямата спешна болница у нас – „Пирогов“, над 140 души са потърсили медицинска помощ.

През следващите дни се очаква температурите да паднат още и на места да останат отрицателни дори през светлата част на денонощието. В съчетание с високата влажност това създава условия за образуването на т.нар. „черен лед“ – почти невидим, но изключително опасен капан за шофьорите.

„Има тежка мъгла, температурата е около нулата, пътят се навлажнява и това е идеалната предпоставка за черен лед. Затова неслучайно пътните служби непрекъснато обработват настилките“, коментира автомобилният състезател Росен Даскалов пред БНТ.

По думите му през януари черен лед може да се образува по всяко време на денонощието. Особено рискови са усойните участъци, завоите и пътищата в близост до водни басейни, където влажността е по-висока.

„Асфалтът изглежда напълно нормално, но изведнъж се оказва, че има лед. Трябва постоянно да сме нащрек. Когато си подготвен, реакциите са по-бързи и адекватни“, подчертава Даскалов.

Основното правило при зимни условия е умерената скорост и готовността за хлъзгави участъци. При попадане на черен лед не бива да се правят резки движения – не се натиска спирачката и не се върти воланът панически. Газта трябва плавно да се отнеме, а при възможност автомобилът да се насочи към зона с по-добро сцепление, като банкета.

От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com