Завъртя се рулетката за нов подуправител на БНБ

Народното събрание завъртя рулетката за избор на нов подуправител на БНБ. Мястото е вакантно, след като Андрей Гюров подаде оставка, ставайки служебен премиер на България.

Днес бюджетната комисия се събра на заседание, на което ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН гласуваха да започне процедурата за избор на подуправител-ръководител на управление "Емисионно" на БНБ. С 12 гласа "за" и 5 "против" комисията гласува условията и реда за предлагането на кандидат, за изслушването му и за избора му в Народното събрание.

За представянето на кандидатурата и изслушване в комисията мнозинството одобри срок от седем дни. Още 7 дни бяха гласувани и за самия избор от парламента.

Против вкарването на точката в дневния ред на комисията се обявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Възраждане".

Цончо Ганев от "Възраждане" заяви, че това решение е прибързано и изборът на нов подуправител на БНБ трябва да стане от следващото Народно събрание, излъчено след изборите на 19 април.

По закон Народното събрание избира подуправителите (ръководители на основните управления – "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор"), но по предложение на управителя на БНБ.

