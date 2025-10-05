БНБ с ключова информация за кредитите. Промените
Централната банка иска съкратени срокове за подаване на данни за кредитите на българите
Става дума за Монетната програма за 2026 г. и Предварителната програма за 2027-2028 г.
Влизаме в етапа на практическите действия, каза Димитър Радев
Актуалните данни
Какво ще предприеме Централната банка
Българската народна банка стриктно спазва действащата законова уредба
Облигациите са със срочност три години с падеж на 22 януари 2028 г.
20 пъти повече са задържаните фалшиви столевки
През периода април-юни 2025 г. парите в обращение намаляват със 775,4 млн. лв.
Централната банка отправи сериозно предупреждение
Политиката все по-често се превръща в източник на несигурност, нестабилност и системен риск, каза Ди...
Инфлацията в България остава в рамките на критериите за ценова стабилност, каза Димитър РАдев
Централната банка пуска поредната уникална монета
Българската народна банка ще получи дивидент
Автор на художествения проект е Михаела Каменова
Свързано е с основната лихва
Разпространеният в медиите "цитат", че "в аванс е запознат с конвергентните доклади за еврото" не от...
До края на работния ден новата монета ще бъде предоставена от БНБ на частни банки
Централната банка публикува разяснения за влизането на България в еврозоната
Централната банка отговори на въпроси, свървани с единната европейска валута