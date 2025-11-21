БНБ пуска в обращение уникална златна монета

Българската народна банка представя нова златна възпоменателна монета, посветена на Св. Патриарх Евтимий Търновски – една от най-значимите личности в българската история и духовност. Монетата е част от серията „Българска иконография“ и ще бъде достъпна за колекционери и ценители от 24 ноември 2025 г.

Цена, продажба и ограничения

Емисията тръгва в обращение на цена 2590 лева (1324,25 евро). Продажбата ще бъде осъществявана на определени каси на БНБ в София – две на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири в Касов център на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Банката налага строга политика за ограничение: всеки клиент може да закупи само една монета, независимо дали го прави за себе си или като представител на друго лице. За покупка от чуждо име ще се изисква нотариално заверено изрично пълномощно. Не се допуска продажба на непълнолетни и заобикаляне на правилото чрез юридически лица.

Разпространение чрез търговски банки

Още в първия ден на емисията – до края на работното време на 24 ноември – БНБ ще предостави новата монета и на пет търговски банки: „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД, които ще я предлагат в свои офиси и клонове в страната.

