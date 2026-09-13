Блокада в София днес: ключови булеварди спират заради велошествие
Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
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Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
В родопското бижу няма къщи за продан
Той прави първата правописна реформа у нас
Колекционерският тираж тръгва в обращение от 24 ноември при цена 2590 лева
Това е храмът на учителя на Патриарх Евтимий
Две пожарни са били на място. Първоначалният сигнал е за запалило се мазе
Причината са поредните транспортни хрумки
Патриарх Евтимий се обърнал, целунал земята и казал: "Свещено е това място, светена да бъде и водата"
Нито "Спаси София", нито Васил Терзиев са автори на предложението, оправдават се управляващите в столицата
На 20 януари имен ден празнуват Евтим, Евтимий
В Бачковския манастир ще се случи чудо
Поклонение пред мощите на партиарх Евтимий
Как игумен на Бачковския манастир ги открил случайно
Те ще бъдат изложени за поклонение на 20 октомври
Новите паркоместа обаче са с 2,5 метра по-дълги от старите
Екипът на проф. Овчаров ще търси това лято свидетелства от патриарх Евтимий при разкопки в Кирковско. От граничната община са изявили желание на тяхна...
София. Българската православна църква почита днес паметта на Свети Евтимий - патриарх Търновски. Той произхожда от знатния род Цамблак. През втората...