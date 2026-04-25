Блокада в София днес: ключови булеварди спират заради велошествие

София влиза в режим на поетапно затваряне на ключови булеварди заради велошествие, което ще премине през централни части на града.

От 10:30 ч. на 25 април движението ще бъде временно спирано по маршрута на колоездачната колона, като ограниченията ще важат до приключване на събитието.

Велопоход „Заедно“ 2026 и тази година дава гласност на проблемите на хората с наследствени нарушения на кръвосъсирването. Събитието ще се проведе на 25 април от 11 часа, а сборният пункт за участниците е пред пилоните на НДК.

Колоната ще тръгне от кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“, ще премине през Петте кьошета, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Цар Освободител“, ще продължи през ул. „15 ноември“, пл. „Свети Александър Невски“, ул. „Дунав“ и ул. „Московска“.

След кратка почивка на пл. „Гина Кунчева“ участниците ще се отправят по бул. „Васил Левски“, отново по бул. „Цар Освободител“, през бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Пенчо Славейков“, а финалът ще бъде при входа на Южния парк на бул. „Витоша“.

Още от 9:00 ч. сутринта се въвежда и забрана за престой и паркиране по целия маршрут.

Шофьорите трябва да се подготвят за сериозни затруднения в трафика и да планират алтернативни маршрути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com