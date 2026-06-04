Нова драма с ударените трамваи в София

Петмесечно бебе е сред пострадалите при катастрофата между два трамвая в София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по първоначална информация.

Детето е с контузия на главата. Друго 12-годишно момиче си е прехапало езика, а 34-годишна жена е с оток и травма на крака.

Пострадалите са транспортирани в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов ". Поради неправилното отваряне на стрелката, единият трамвай настига другия и го удря отзад, каза за БТА изпълнителният директор на "Столичен електротранспорт" ЕАД Евгений Ганчев.

Ватманите не са пострадали. Щетите по трамваите не са сериозни, уточни той. "Грешката е субективна и е на един от водачите.

Изчакваме окончателно всички резултати и ще бъдат взети обяснения от ватманите", каза Ганчев. Проверява се и изправността на стрелката.

При установени нарушения следват глоби за виновните лица, каза още той. Движението в района е възстановено, казаха от пресцентъра на "Столичнен електротранспорт".

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