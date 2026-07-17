Селяндури с такси отвратиха хората в София

Груба проява на агресия на пътя се е разиграла в сряда вечерта (15 юли) в София. За инцидента алармира потърпевшият шофьор Кристиян Соколов, който публикува в профила си във Фейсбук видеоклип от нападението и разказа в детайли за преживяния кошмар на ул. „Боян Магесник“ при навлизането към бул. „Ботевградско шосе“.

По думите му атаката е извършена от водач на таксиметров автомобил и неговата спътничка.

Конфликтът започва около 20:20 ч., когато Соколов се опитва да заобиколи контейнери за боклук в своята лента. Другият автомобил - КИА с регистрационен номер СВ3404НН и фирмен код 253715, умишлено ускорява, за да попречи на маневрата, пише Глас.нюз.

Малко по-късно, когато пътят се разширява, водачът на таксито започва да кара по средата на двете ленти, блокирайки движението. След като Кристиян подава звуков сигнал, колата пред него спира внезапно на пътното платно и от нея слизат мъж и жена, които започват да сипят обиди и нецензурни думи.

Мъжът доближава колата, дърпа дръжката на вратата и след като не успява да я отвори, удря с юмрук по стъклото с ясен опит да го разбие. В момента, в който Кристиян започва да снима с телефона си, жената също се приближава с обиди и удря по прозореца.

Ескалацията достига своя връх, когато агресивният мъж изважда нож от джоба си и замахва към предната гума на блокирания автомобил. За щастие гумата се оказва здрава и не спада, а нападателите бързо се оттеглят от мястото. Потърпевшият веднага е подал сигнал на тел. 112.

Публикуваните от Кристиян кадри бързо натрупаха популярност и предизвикаха стотици гневни коментари в интернет пространството. Веднага се появиха и първите практически съвети към потърпевшия как да потърси правата си.

Надежда Дойчева например го призова: „Отидете и пуснете жалба днес в Прокуратурата на Скобелев, записите на флашка или диск качете“, като с ирония добави, че „иначе от "страх", аз щях да "объркам" педалите и таксито да си го намерят на Ботевградско...“.

Поведението на двамата нападатели стана обект на жестоки критики и подигравки. Васил Георгиев коментира, че „тая ми прилича все едно току-що е излязла от 4-ти километър“, а Иван Димитров се включи с думите, че „гумата не ти е проблем, по-голям проблем е, че Баба Яга е слязла от гората и иска сексуални услуги!“.

Други потребители бяха далеч по-крайни в изказванията си – Калин К. написа: „Боклуци! Жалко, че майките им не са ги глътнали. Щяха да направят добро на обществото!“, а Любен Узунов лаконично определи ситуацията като „тежка наркомания“.

Случаят отприщи и по-сериозен дебат за това как трябва да се реагира при подобен сблъсък на пътя. Илия Стоянов изрази възмущение от реакцията на шофьора: „Абе,какво сте се научили вече мъжете като някой прояви агресия срещу вас,да седете и да снимате? Излизай и го почвай. Стига с тая толерантност към простотия и агресия. Той ти пука гумата, а ти седиш му викаш добре, мерси....“.

Това мнение бе споделено и от Димитър Татаров, който попита „как пък все уцелват спокойно граждани, как един път не уцелиха някой, който да ги остави да лежат на две ленти на ботевградско“. Като по-прагматично средство за самозащита Стефан Стоянов предложи използването на сълзотворен газ: „С едно освежително спрейче нямаше да Ви спукат гумата, а щяха да плачат от радост, че са Ви срещнали“.