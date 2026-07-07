София сменя опасна пасарелка, нов мост ще поеме коли, пешеходци и велосипеди

Столична община започна изграждането на нов мост над река Владайска, който ще осигури по-сигурна връзка между районите „Красно село“ и „Овча купел“. Съоръжението ще бъде построено между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“ - на мястото, където досега има само пешеходна пасарелка. Новият мост ще поеме автомобилно движение с две пътни ленти и ще има тротоари за пешеходци. Очаква се строителството да приключи за около три месеца, съобщиха от „Московска“ 33.

От пасарелка към пълна връзка

Досегашната пасарелка се използваше всеки ден от пешеходци и велосипедисти. През нея се стига до спортен комплекс „Славия“, 132 СУ „Ваня Войнова“ и до връзката между двата столични района.

Състоянието й обаче вече е силно компрометирано. Носещата конструкция, парапетите и връхната част са тежко увредени, а съоръжението на практика става неизползваемо. Новият мост трябва да реши едновременно проблема със сигурността и липсата на удобна улична връзка.

Две ленти, тротоари и достъпна среда

Проектът предвижда мостът над Владайска да бъде разположен при съществуващото триклонно кръстовище на ул. „Славия“ с ул. „Коломан“. Конструкцията ще бъде монолитна, а връхната част ще се изпълни от сглобяеми предварително напрегнати греди.

Тротоарните блокове ще бъдат бетонови, а устоите - плътни стоманобетонни. Предвидена е достъпна среда според нормативните изисквания, така че хора с увреждания и родители с детски колички да преминават удобно.

Нова инфраструктура около моста

Проектът включва и изграждане на връзки към уличната мрежа между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“. Ще бъде обновена и пътната настилка в обхвата на кръстовището на ул. „Славия“ и ул. „Коломан“.

Тротоарите ще се изпълнят с бетонови плочи, а всички открити бетонови повърхности ще получат защита със специално покритие, устойчиво на зимни условия. В рамките на обекта ще има ново улично осветление, реконструкция на електропреносната и инженерната инфраструктура и нова система за отводняване с улични оттоци.

Зеленина и по-добра градска среда

Около новия мост са предвидени засаждане на дървета и озеленяване на прилежащите пространства. Така проектът няма да остане само транспортна връзка, а трябва да подобри и градската среда в района.

Стойността на строително-монтажните работи е 1,23 млн. евро с ДДС. За жителите на „Красно село“ и „Овча купел“ новото съоръжение означава по-кратка, по-безопасна и по-достъпна връзка там, където години наред имаше само стара и опасна пасарелка.

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